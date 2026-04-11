女優でグラビアアイドルの小池里奈（32）が、10日までにインスタグラムを更新。ランジェリー姿の動画を披露した。小池は「春楽しんでますかー？」と書き出し、下着姿でしゃがむ、笑顔あふれる動画を公開した。そして「最近うちのにゃんこ達が優秀過ぎて私の足が冷たいと夜になるとピトッとくっついてくれます。おなかが寒いときはちゃんとおなかにくっついてくれます。たまに突然蹴飛ばされてびっくりするけどそれも含めて