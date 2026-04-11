グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なビキニ水着姿を投稿した。「赤」とつづり、赤い花がデザインされた水着に、真っ赤なファーを羽織ったショットをアップ。「＃作品撮り」のハッシュタグをつけており、撮影とみられるが、18日に開催される「SUMMER STYLE AWARD2026」優勝に向けてトレーニングしている腹筋バキバキのボディーを披露した。また、別の投稿では赤いキャミソール