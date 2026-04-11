専業主婦として夫の扶養に入っている場合、「少しだけ働いて収入を得たい」と考える人は多いでしょう。 しかし、収入が増えると税金や社会保険の扱いが変わる可能性があり、場合によっては手続きが必要になります。知らずに働き始めると、後から思わぬ負担が発生することもあるため、基本ルールを理解しておくことが重要です。 扶養には2種類あることを理解する まず知っておきたいのは、扶養には「税法上