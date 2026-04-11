ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、4月16日から看板メニュー『大俵ハンバーグ』を新たな食べ方で楽しめる「スモークBBQ大俵ハンバーグのトリプルグリル」を新発売する。168店舗(4月10日時点)で販売予定。【商品画像はこちら】看板メニュー『大俵ハンバーグ』に「スモークBBQソース」を合わせた新メニュー〈スモーキーな香りとスパイスの風味が際立つ濃厚なソースが新登場〉「スモ