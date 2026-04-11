警察によりますと、11日午前1時すぎ、福岡県古賀市駅東で「車が電柱に追突して空き地に突っ込んだ」と近所の住民から110番通報がありました。駆けつけた警察が、軽バンが単独で電柱に衝突しているのを確認しました。運転席の男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の7倍近いアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、自称 古賀市の、自称 塗装業山下隼容疑