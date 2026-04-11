◇米男子ゴルフツアーマスターズ第2日（2026年4月10日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）メジャー初戦の第2ラウンドが行われ、5打差の17位から出た21年大会覇者・松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、4ボギーの70で回り、通算2アンダーで16位となった。単独トップのロリー・マキロイ（36＝英国）と10打差で決勝ラウンドに臨む。最終18番、ティーショットを左の林に打ち込みボギーフィニ