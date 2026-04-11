【ロサンゼルス共同】米西部サンフランシスコで10日早朝、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がけるオープンAIのサム・アルトマン最高経営責任者（CEO）の自宅に火炎瓶が投げ込まれた。直後にはオープンAI本社付近で脅迫行為もした疑いで、警察は20歳の男を逮捕した。動機を調べる。けが人はいなかった。米メディアが報じた。火炎瓶により、アルトマン氏宅の門付近で火災が発生した。アルトマン氏が当時、在宅して