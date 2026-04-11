アメリカとイランは11日、仲介国のパキスタンで戦闘終結に向けた直接協議に臨みます。協議にはイラン側からガリバフ国会議長とアラグチ外相らが参加し、さきほどパキスタンの首都イスラマバードに到着したとイランメディアが報じました。【映像】攻撃をうけるレバノンの様子ガリバフ氏は10日、SNSに、アメリカ側と合意したレバノンでの停戦とイランの凍結資産の解除が実行されておらず、「交渉の前に実行されなければならない