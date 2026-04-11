「何をどうすればいいのか、わからないのよ」…夫を亡くした母のその一言に、娘は言葉を失いました。家計も手続きも、すべて夫任せだった結果、残されたのは“何もわからない老後”。さらに明らかになったのは、想像を下回る貯蓄額でした。親の準備不足は、子どもの人生にどんな影を落とすのか。見ていきましょう。父の死後に残された「何もわからない母」美和さん（仮名・52歳）は地方都市に暮らす主婦。夫（55歳）と、高校3年の