数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。9 □ 4 □ 3 = 39 ヒント：39という数字を作るために、まずは「9と4」で大きな数字を作ってみると……？答えを見る↓↓↓↓↓正解：× と ＋正解は「× と ＋」でした。▼解説左から順番に記号を当てはめて、合計が「3