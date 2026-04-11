●カブス0−2パイレーツ○＜現地時間4月10日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが同地区カード初戦に完封負け。先発登板した今永昇太投手（32）は6回ノーヒットの好投を見せるも勝敗付かず。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で初出場し、3打数1安打を記録した。初回を三者凡退で立ち上がった今永は、2回表の二死から四球でこの試合唯一の走者を出すも、有望株新人グリフィンを空振り三振。回を跨いで3回表の