巨人、レッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が１０日、インスタグラムを更新。プロテニスプレーヤー・錦織圭との２ショットを投稿した。上原氏は「やっぱり似てる？？」と問いかけ、「１回戦に勝った後に…２回戦で負けちゃった」と記述。米フロリダ州で行われたサラソタ・オープンの応援に行ったようで「引退報道が出たり、気持ち的にキツかったかも…でもそれは否定したわけだから、まだ次がある。頑張って！」とエールを