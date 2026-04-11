【ニューヨーク＝木瀬武】１０日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格の終値は、前日比１・３％安の１バレル＝９６・５７ドルだった。１週間の下落率は１３・４％で、ロイター通信によると、コロナ禍で相場が乱高下した２０２０年４月以来の大きさとなった。パキスタンの首都イスラマバードで１１日に行われる米国とイランの戦闘終結に向けた協議を見極めようとの思惑か