タレントのスザンヌが10日、自身のインスタグラムを更新。「息子、中学校の入学式でした」と報告し、制服姿の長男との親子2ショットを披露した。【写真】「息子、中学校の入学式でした」制服姿の長男＆スザンヌの親子2ショット※2枚目「大雨の予報だったこの日。でも、そんな空さえも思い出になるねって、なんだか前向きな気持ちで迎えた朝でした。少し不安で、でもちゃんと前を向いて一歩ずつ進んでいくその背中に、たくさ