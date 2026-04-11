シンガー・ソングライターの大黒摩季が３０日に開催されるロックバンド「ＤＥＥＮ」の日本武道館ライブにゲスト出演することになった。ＤＥＥＮは池森秀一、山根公路の２人組。「このまま君だけを奪い去りたい」「瞳そらさないで」などのヒット曲で知られる。大黒と池森は１９９０年代に同じ所属先で、北海道出身という共通点も。Ｊ―ＰＯＰの歴史を築いてきた盟友でこれまでも能登復興チャリティーライブをはじめ、数々の舞台