薩摩川内市で昨夜、火事があり、住宅1棟が全焼しました。 薩摩川内警察署によりますと、きのう午後11時半すぎ、薩摩川内市入来町浦之名で「道路から火が見え、燃えている音も聞こえる」と、近くを通りかかった人から警察に通報がありました。 火はおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、アルバイト・山路和人さん83歳の牛小屋が併設された木造平屋の住宅1棟およそ200平方メートルが全焼しました。 山路さ