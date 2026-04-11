内臓脂肪は中年以降2倍の速さで増える！歳をとると太りやすくなる原因とは 女性ホルモンと筋肉量が減少 内臓脂肪の特徴のひとつとして、加齢とともにつきやすくなることが挙げられます。 特に女性は45～55歳前後で閉経すると、それ以前の２倍の速さで内臓脂肪が蓄積していくといわれています。女性ホルモンは妊娠・出産に関わる骨盤内の臓器を守るため、腰のまわりを中心に皮下脂肪をためるよう働くのですが、閉経後は