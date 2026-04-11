うまく活用すれば人間関係が超円滑に進む”陰のほめ言葉”とは 直接のほめ言葉よりも効果的な陰のほめ言葉 最近では商品を購入したり、お店を選んだりするときに欠かせないものとなっているのがネット上の「口コミ」です。ここでの高評価は普通に店の人がアピールするよりも強い信頼性があります。これは口コミを書いている人がお店と利害関係が無いという前提があるからです。 実は人間関係でも、この口コミのような