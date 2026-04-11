誰しもが自分は一般人と思いがち！価値観を固定化させないためにできることとは 他者も自分と同じ行動をすると考える 無意識に人は「自分が抱いている意見などは一般的で適切なもの」と考え、たとえその意見が間違っていたと知っても「自分の判断は正しかった。他の人も同じ立場ならそういう判断をしたはず」と自分の意見や判断を正当化しようとします。このように自分の意見や行動が一般的と考える現象を「フォールス・