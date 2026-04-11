北海道余市町で新たな日本産ワインの生産に取り組んでいるロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩさん（米国在住）が、ほぼ１年ぶりに同町にある自身のブドウ畑を訪れ、生育の様子などを確認した。ＹＯＳＨＩＫＩさんは、米カリフォルニア州の名門ワイン醸造家とコラボしたワインブランド「ＹｂｙＹＯＳＨＩＫＩ」を創設するなど、ワインに高い関心を持つ。昨年５月には、同町のワイナリー「ドメーヌ・タカヒコ」