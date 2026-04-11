“本気の恋を忘れた大人たち”が本音で向き合うABEMAの新作オリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全6回）。4月9日（木）に放送された#2では、元政治家の石丸伸二がミス東大と“タイタニックハグ”や“愛してるゲーム”に挑戦する場面があった。©AbemaTV, Inc.『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり恋を忘れた大人たちが、2泊3日の共同生活を通して恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍して