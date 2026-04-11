中国共産党の習近平総書記と会談した台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席が北京で会見し、交流を増やしていくことの重要性を訴えました。【映像】握手をする鄭麗文主席と習近平総書記（実際の様子）台湾・国民党鄭麗文主席「習総書記は特に会うことの重要性を強調した。一度会えるかどうかで大きな違いが生まれる。双方ともに非常に高いレベルで共通の考えと出発点を持っている」また、鄭氏は会見で台湾独立に反対する立場を改