ジャーナリスト石原伸晃氏（68）が11日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）にゲスト出演。弟の石原宏高環境相について語った。元自民党幹事長の石原氏は政界を引退し、先月芸能事務所への所属を発表。もともと日本テレビの報道記者出身で、第2の人生についてパーソナリティーのフリーアナ徳光和夫から「ジャーナリストに戻ったっていうことですよね」と聞かれると、「戻ったんです。そしたらやっぱ