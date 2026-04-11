「県大会に出ました!」――。俳優・鈴木京香の学生時代の意外な競技歴が、ドラマ制作発表会見で明らかになった。中学時代、県大会出場を目指して三種競技に取り組み、砲丸投げを始めた経緯が語られた。鈴木京香鈴木は9日、都内で行われたテレビ朝日『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』(16日スタート 毎週木曜21:00〜21:54)の制作発表会見に、黒島結菜、宮世琉弥、沢村一樹、遠藤憲一とともに登壇した。話題は、同作の宣伝のた