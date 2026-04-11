◆米大リーグマリナーズ―アストロズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５２）の米野球殿堂入りを記念した彫像の除幕式が１０日（日本時間１１日）、本拠地Ｔモバイルパークで開催された。象徴的なバットを立てる打席ルーチンがモチーフ。イチロー氏が、Ｋ・グリフィー氏、Ｅ・マルチネス・コーチの両レジェンドと覆っていた布を引っ張ると、バッ