ドジャースは移動日を挟んで、きょう（日本時間11日）から本拠地ロサンゼルスで、レンジャーズ、メッツと6連戦を行う。【もっと読む】佐々木朗希、露呈した「人間性の問題」は制球難より深刻大谷翔平（31）は、9日のブルージェイズ戦の初回に四球で出塁し、2009年にマリナーズ・イチローがマークした43試合連続出塁の日本勢最長記録に並んだ。メジャー記録は1949年のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合、ド軍の球