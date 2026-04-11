とにかく粘った。【もっと読む】エース戸郷の歯車を狂わせた一件を知る巨人のドラフト1位ルーキー竹丸和幸（24=鷺宮製作所）が10日のヤクルト戦で今季3度目の先発。「いっぱい打たれた」と言うように、毎回のように走者を背負う展開だったが、要所を締めて6回途中8安打1失点。防御率を1.62（リーグ6位）とし、今季2勝目を挙げた。広島の崇徳高、当時は首都大学リーグ2部だった城西大に在籍時は無名の投手だった。社会人の