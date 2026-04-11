最悪の事態となった。【もっと読む】WBC惨敗は必然だった！井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊オリックスの宮城大弥（24）が10日、「左ヒジ側副靭帯損傷」と診断され、登録抹消。全治などは不明だが、長期欠場は確実。少なくとも今季は絶望の可能性が高い。9日のロッテ戦で六回に体の異変を訴え、途中降板。岸田監督は「大事をとって降板させた」と話していた。まさに悲劇だが、球界では「またWBC組が……」との声も出