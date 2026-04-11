多くの野球評論家が開幕前にセ・リーグ優勝は阪神タイガースだと予想したが、その一つの根拠が6番と7番を担うであろうレフトとショートの戦力が前年よりも上向いたと評価したことも挙げられる。ショートを守れるキャム・ディベイニーの獲得とドラフト1位の立石正広（内外野両方可能）の入団、中川勇斗を含めた若手選手の能力向上と競争激化を期待する声があった。【もっと読む】阪神・藤川監督、 選手&スタッフを驚愕させた