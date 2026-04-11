今月1日、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる「交通反則通告制度（青切符）」がスタート。その3日後、広島県で「青切符制度」を悪用した詐欺事件が発生した。自転車の「ハンドサイン」が片手運転ではとSNSで物議…4月1日適用「青切符」では反則金5000円4日午前8時ごろ、広島県呉市の側道を自転車で走行していた男子高校生が、交差点を横断して歩道に差し掛かったところ、現場で待ち構えていた男にいきなり、