【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#29『レット・イット・ビー』の3番でポールはピアノをどう間違えたかアルバム『ハード・デイズ・ナイト』（1964年7月10日発売）?◇◇◇■『ぼくが泣く』今日はアルバム残り4曲を一気に。字数の関係で「小ネタ集」で。まずこの曲は何といっても邦題。中3で初めて聴いたとき「ぼくが」の「が」が気になった。何だか変な語感だなと。【オリジナル記事で試聴する】