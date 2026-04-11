春に転勤や異動、転職などで生活環境が大きく変わり、ストレスを感じている人は多いのではないでしょうか。ネット上では「ストレスを感じると血糖値が上がりやすい」という情報がありますが、本当なのでしょうか。また、血糖値を上げないようにするには、どのような対策が必要なのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんに聞きました。【要注意】「えっ……！」これが「実は