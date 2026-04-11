韓国政府は10日、日本が外交青書を通じて独島（ドクト、日本名・竹島）を日本の領土と主張したことに抗議した。韓国外交部はこの日、報道官論評を通じて「日本政府が発表した外交青書を通じて、歴史的・地理的・国際法的に明白なわが固有の領土である独島に対して不当な領有権主張を繰り返したことに強く抗議し、これを即刻撤回することを求める」と明らかにした。続いて「政府は日本政府の不当な主張が大韓民国固有の領土である独