被害者のAさん（21歳）は別室からビデオリンク方式で証言した。27人の男性の写真を9人ずつ見せられて、26番目の男性を犯人だと断定した。 「犯人の特徴は目元がくっきりしてて。トラウマとして頭の中に刻まれているというか。だからすぐにわかりました」 検察官がAさんの様子を気遣った。 「手が震えていますが、大丈夫ですか？」「はい。写真を見て恐怖というか、息が詰まりそうな感じがありました」 2023年7月20日、Aさ