女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”プロダーツプレーヤーとしても活躍するまよんぬは、第2回大会に続くエントリー。マインドスポーツとしての認知が広がり、海外大会の高額な賞金が話題となるポーカーだが、彼女はあくまで「レク（レクリエーシ