パラシュートを開き、米西部カリフォルニア州沖に着水する宇宙船オリオン＝10日（NASAの中継から）【ヒューストン共同】米国とカナダの飛行士4人を乗せて月を周回し、人類による最遠飛行の記録を56年ぶりに更新した宇宙船オリオンが10日午後（日本時間11日午前）、米西部カリフォルニア州沖に着水し地球に帰還した。米主導の国際月探査「アルテミス計画」初の有人飛行を踏まえ、米航空宇宙局（NASA）は2028年の有人月面着陸に向