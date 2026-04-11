第2ラウンド、14番でバーディーを決め歓声に応える松山英樹。通算2アンダーで16位＝オーガスタ・ナショナルGC（共同）【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのメジャー、マスターズ・トーナメントは10日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹は6バーディー、4ボギーの70で回り、通算2アンダーの142でトップと10打差の16位となっ