ユーロウイングスは、プレミアムビジネスクラスシートの導入を拡大する。従来の「2-3」配列ではなく、「2-2」配列で計8席を設ける。座席はGeven製のプレミアムシート「Comoda」を採用し、調整可能なフットレスト、USB電源を備える。枕や毛布、アメニティキット、食前酒、食器で提供する食事やドリンクが含まれる。2025年11月に試験的に導入し、2機を運航していた。利用者からのフィードバックは圧倒的に好意的であることから、エア