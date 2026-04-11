今年１月にアストン・ビラからローマにローン移籍。加入後から主力として活躍するドニエル・マレンは、セリエAでここまで12試合に出場し、10得点を記録。現地４月10日に行なわれた32節・ピサ戦（３−０）では、ハットトリックを達成した。開始３分、敵陣左サイドを突破し、カットインから強烈なシュートを突き刺す。43分にはゴール前の混戦でこぼれ球を押し込む。52分には縦パスに反応し、ボックス内で巧みな身のこなしで敵を