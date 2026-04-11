高齢者の見守りや子育て中の家庭を支える民生委員。全国的にも高齢化が課題となっています。県内では、民生委員と子どもたちが一緒に活動する自治体があります。どんな取り組みなのか取材しました。 ■思いは世代を超えて 日曜日の午後――。ゴミ拾いに励むのは、幼稚園児から高校生まで14人。日置市が独自で取り組んでいる「子ども民生委員」のメンバーです。寄り添っているのは吉田伊都子さん（79）（吉