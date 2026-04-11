女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント、ABEMA Queen Of Poker（AQOP）第3回大会の模様が4月11日から配信される。【映像】ポーカー美女の頂上決戦、新旧メンバーの“涙”と“煽りあい”前回大会では惜しくも2位に終わってしまったが、理論派のプレイングで大会に爪痕を残したちょめ。今大会ではあと一歩届かなかった優勝を目指す。普段は海外を拠点としながら、キャッシュゲームで戦うことが