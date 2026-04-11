およそ半世紀ぶりに有人での月の周回飛行に成功した宇宙船オリオンが、日本時間の11日午前9時頃、太平洋に着水しました。国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で、およそ半世紀ぶりに有人での月の周回飛行に成功した宇宙船オリオンは、10日間の旅を終え、日本時間の11日午前9時頃、アメリカ・カリフォルニア沖の太平洋に着水しました。アメリカとカナダの宇宙飛行士あわせて4人が搭乗していて、地球の大気圏に再突入す