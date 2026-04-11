10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏と今江敏晃氏が、阪神・大山悠輔について言及した。大山は3番・森下翔太、4番・佐藤輝明が開幕から好調の中、波に乗れず、4月4日の広島戦終了後には打率.160まで落ち込んだ。それでも5日の広島戦で3試合ぶりに安打を放つと、同日から5試合連続安打。10日の中日戦では今季初の猛打賞を達成し、9回には守護神・松山晋也からセンター前に適時打を