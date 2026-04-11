世界では情報戦が繰り広げられている。元陸将の福山隆さんは「ハーバード大学で研究していた時、20代後半の中国人留学生に突然アプローチを受けたことがある。当時の彼女の言動は明らかに不審だった」という――。※本稿は、福山 隆『陸軍中野学校のDNA 国家情報局創設前に知っておきたい』(ワニブックス【PLUS】新書)の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mananya Kaewthawee※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／