都営住宅の家賃は世帯所得に応じて決まるため、事情により収入が下がった場合「家賃が安くなるのでは？」と思う人もいるでしょう。退職して給料が入ってこなくなった場合などに自動的に家賃が下がるのか、あるいは事前に申請が必要なのかも、確認しておくと安心です。 本記事では、都営住宅の家賃見直しの仕組みを解説するとともに、家賃の減額が認められる条件や申請方法についてもご紹介します。 都営住宅の家賃