高速道路を利用していると、サービスエリア（SA）やパーキングエリア（PA）で食事をしたり、仮眠を取ったりして、思ったより長く休憩してしまうことがあります。 そんなとき、「長く止まっていたら高速料金が高くなるのでは」「滞在時間で料金が変わるのでは」と気になる人もいるでしょう。 特に家族からそう言われると、不安になってしまうものです。では実際のところ、高速道路の利用料金に休憩時間は