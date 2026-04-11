日本のアニメは海外でどのように見られているのか。エンタメ社会学者の中山淳雄さんは「原作者や制作会社などのクリエイターがどういった創作性を作品に込めたかを丁寧に見ている。なので、派手なバトルがない一見地味な作品でも思わぬ高評価をしていることがある」という――。■「フリーレン」「呪術」に次いで人気だった意外な作品世界中にいるアニメファン約2000万人が集う「My Anime List（MAL）」は、アニメ好きのためのWiki