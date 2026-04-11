26歳、あまりにも早すぎる別れだった。女優のチョン・チェユルさんがこの世を去って、3年の月日が経った。【写真】26歳で急逝した女優チョン・チェユルさんとは？チョン・チェユルさんは2023年4月11日、突如として息を引き取った。所属事務所マネジメントSは当時、「とても胸が痛く、残念なお知らせをしなければなりません。チェユルが本日、私たちのもとを離れました」と発表した。また、「常に演技に真摯に向き合っていたチェユ