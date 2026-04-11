およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を終えた宇宙船が先ほど、地球に帰還しました。およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を終えた宇宙船は日本時間きょう午前9時すぎ、およそ10日間の飛行を終え、アメリカ・カリフォルニア州の沖合に着水し、地球に帰還しました。これは国際的な月の探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で、およそ半世紀ぶりに4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船が月の裏側まで飛行。アポロ13号が