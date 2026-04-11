北朝鮮の金正恩総書記は訪朝していた中国の王毅外相と10日に会談し、二国間の関係をさらに強化していく考えを示しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は10日、首都・平壌で中国の王毅外相と会談しました。金総書記は「二国間関係の発展のため、互いに支持と協力を強化していくのが戦略的利益の観点から重要だ」と強調しました。これに対し、王毅外相は中朝首脳による去年9月の会談で「友好関係が新しい発展の局面を迎え